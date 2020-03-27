Son Dakika › Spor › PSG'den sağlık çalışanlarına yardım! 200 bin euroluk gelir... - Son Dakika Spor
PSG'den sağlık çalışanlarına yardım! 200 bin euroluk gelir...
6 saat önce
PSG Kulübü, internet sitesinden satışa sunulan ve üzerinde "Tous Unis" (Hep Birlikte) yazılı bin 500 adet özel üretim iç saha formasının 12 saatte tükendiğini duyurdu.
PSG Kulübü, internet sitesinden satışa sunulan ve üzerinde "Tous Unis" (Hep Birlikte) yazılı bin 500 adet özel üretim iç saha formasının 12 saatte tükendiğini duyurdu.
Forma satışından elde edilen 200 bin euro üzerindeki gelirin, Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderileceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:44
Son Dakika Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken