Son Dakika Haberleri: PSG'den savunmaya takviye
Son Dakika Spor Haber

PSG'den savunmaya takviye

8 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), savunma oyuncusu Abdou Diallo'yu renklerine bağladı.

PSG'den savunmaya takviye, System.String[]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), savunma oyuncusu Abdou Diallo'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, PSG ile Borussia Dortmund Diallo'nun transferi konusunda anlaştı. 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giymiş Diallo'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak Fransız basını, transferin 32 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
Monaco altyapısından yetişen Diallo, Borussia Dortmund öncesi Zulte Waregem ve Mainz kulüplerinde oynadı.
Paris Saint Germain, Mamadou Diallo, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yusuf Yazıcı, 17 milyon euro karşılığında Lille'e gidiyor! Anlaşma sağlandı Matthijs de Ligt, Juventus'a imza atmak için Torino'da Yeni Malatyaspor Gökhan Töre transferini açıkladı Fenerbahçe'den ayrılan 5 futbolcu için açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:23:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PSG'den savunmaya takviye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]