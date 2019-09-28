Son Dakika Haberleri: PSG, deplasmanda kazandı
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PSG, deplasmanda kazandı

32 dakika önce

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Bordeaux'yu 1-0 yendi.

PSG, deplasmanda kazandı, System.String[]

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Bordeaux'yu 1-0 yendi.

Ligue 1'in 8. haftasında PSG, deplasmanda Bordeaux ile karşılaştı.

Paris ekibi, Neymar'ın 70. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Bordeaux, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:26 Kaynak: AA
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