PSG, deplasmanda kazandı
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Bordeaux'yu 1-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:26 Kaynak: AA
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Bordeaux'yu 1-0 yendi.
Ligue 1'in 8. haftasında PSG, deplasmanda Bordeaux ile karşılaştı.
Paris ekibi, Neymar'ın 70. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.
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