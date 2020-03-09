PSG - Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz! - Son Dakika
Son Dakika Spor PSG - Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz! - Son Dakika Spor

PSG - Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle bir maç daha seyircisiz oynanacak!

PSG - Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle bir maç daha seyircisiz oynanacak! Paris polisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Paris Saint-Germain- Borussia Dortmund maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.


Detaylar birazdan...


Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:50 
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