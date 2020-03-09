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PSG - Dortmund maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz!
6 saat önce
Koronavirüs nedeniyle bir maç daha seyircisiz oynanacak!
Koronavirüs nedeniyle bir maç daha seyircisiz oynanacak! Paris polisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Paris Saint-Germain- Borussia Dortmund maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Detaylar birazdan...
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:50
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