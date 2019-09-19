Son Dakika Haberleri: PSG evinde Real Madrid'i farklı geçti
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PSG evinde Real Madrid'i farklı geçti

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup etti.

PSG evinde Real Madrid'i farklı geçti, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Fransız ekibi Paris Saint-Germain, İspanyol devi Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Galatasaray, deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla ilk hafta tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Belçika deplasmanında Club Brugge ile golsüz berabere kalarak Devler Ligi'ne puanla başladı. Grubun diğer maçında ise Paris Saint-Germain, Real Madrid'i 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu:


Club Brugge: 0 - Galatasaray: 0


Paris Saint-Germain: 3 - Real Madrid: 0


B Grubu:


Olympiakos: 2 - Tottenham: 2


Bayern Münih: 3 - Kızılyıldız: 0


C Grubu:


Dinamo Zagreb: 4 - Atalanta: 0


Shakhtar Donetsk: 0 - Manchester City: 3


D Grubu:


Bayer Leverkusen: 1 - Lokomotiv Moskova: 2


Atletico Madrid: 2 - Juventus: 2 - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:53 Kaynak: İHA
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