PSG farklı kazandı - Son Dakika

PSG farklı kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Angers'i 6-1 yendi.

PSG farklı kazandı, System.String[]

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Angers'i 6-1 yendi.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren PSG, 7. dakikada Alessandro Florenzi, 36. ve 47. dakikalarda Neymar, 57. dakikada Julian Draxler, 71. dakikada Idrissa Gueye ve 84. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Angers'ın tek golünü ise 52. dakikada Ismael Traore kaydetti.

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 4 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Angers ise 9 puanda kaldı.

Paris Saint Germain, Ligue 1, Angers, PSG, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 00:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor PSG farklı kazandı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi ABD'de seçimler iptal olur mu? İşte 5 soruda Trump'ın kornavirüse yakalanmasının seçimlere etkisi Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Trump, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı         
00:21
Marius Sumidica, son dakikada gelen puanı göbek atarak kutladı Marius Sumidica, son dakikada gelen puanı göbek atarak kutladı         
23:02
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz         
20:56
Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim         
20:36
Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich, cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
20:04
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı Ormanda genç kıza işkence yapan sanıklara ceza yağdı         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 01:17:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PSG farklı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei