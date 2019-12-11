Son Dakika Haberleri: PSG, Galatasaray karşısına en güçlü kadrosuyla çıkıyor
Son Dakika Spor PSG, Galatasaray karşısına en güçlü kadrosuyla çıkıyor - Son Dakika Spor

PSG, Galatasaray karşısına en güçlü kadrosuyla çıkıyor

6 saat önce

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Galatasaray karşısında oyunlarını geliştireceklerini dile getiren PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in Kylian Mbappe ve Neymar gibi dünya yıldızlarını ilk 11'de sahaya süreceği ifade ediliyor.

PSG, Galatasaray karşısına en güçlü kadrosuyla çıkıyor, System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Galatasaray karşısında oyunlarını geliştireceklerini dile getiren PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in Kylian Mbappe ve Neymar gibi dünya yıldızlarını ilk 11'de sahaya süreceği ifade ediliyor.


Neymar ve Mbappe olmaksızın kalite olarak eksik kaldılarını dile getiren Alman teknik adam, "Galatasaray karşısında oyunumuzu bir adım daha geliştirmeyi bekliyorum. Takım olarak oynamak zorundayız. Kazanmak istiyorsak, bu çok önemli" diye konuştu.


Sakatlıktan sonra toplarlanma evresine giren Edinson Cavani'ye az da olsa süre vermeyi düşündüğünü söyleyen Tuchel, "Mümkün olursa ona birkaç dakika süre vereceğim. Toparlanmaya ihtiyacı var" ifadelrini kullandı.


PSG muhtemel 11'i:  Navas; Dagba, Diallo, Silva, Kurzawa; Marquinhos, Paredes, Draxler; Di Maria, Neymar, Mbappe


Galatasaray muhtemel 11'i:  Muslera; Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo; Nzonzi; Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram; Falcao


Thomas Tuchel, Kylian Mbappe, Galatasaray, Neymar, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:19 
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