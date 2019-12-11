PSG, Galatasaray karşısına en güçlü kadrosuyla çıkıyor

Spor Arena/ DIŞ HABERLER - Galatasaray karşısında oyunlarını geliştireceklerini dile getiren PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in Kylian Mbappe ve Neymar gibi dünya yıldızlarını ilk 11'de sahaya süreceği ifade ediliyor.



Neymar ve Mbappe olmaksızın kalite olarak eksik kaldılarını dile getiren Alman teknik adam, "Galatasaray karşısında oyunumuzu bir adım daha geliştirmeyi bekliyorum. Takım olarak oynamak zorundayız. Kazanmak istiyorsak, bu çok önemli" diye konuştu.



Sakatlıktan sonra toplarlanma evresine giren Edinson Cavani'ye az da olsa süre vermeyi düşündüğünü söyleyen Tuchel, "Mümkün olursa ona birkaç dakika süre vereceğim. Toparlanmaya ihtiyacı var" ifadelrini kullandı.



PSG muhtemel 11'i: Navas; Dagba, Diallo, Silva, Kurzawa; Marquinhos, Paredes, Draxler; Di Maria, Neymar, Mbappe



Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera; Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo; Nzonzi; Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram; Falcao



