PSG, Herrera'yı kadrosuna kattı
1 saat önce
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Ander Herrera'yı renklerine bağladı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:02 Kaynak: AA
Birinci Futbol
Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris
Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Ander Herrera
'yı renklerine bağladı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Manchester United
'dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Son 5 sezondur Manchester United forması giyen Herrera, İngiliz ekibinde 189 maça çıktı ve 20 gol attı.
Herrera, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.
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