Son Dakika Haberleri: PSG, Herrera'yı kadrosuna kattı
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PSG, Herrera'yı kadrosuna kattı

1 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Ander Herrera'yı renklerine bağladı.

PSG, Herrera'yı kadrosuna kattı, System.String[]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol futbolcu Ander Herrera'yı renklerine bağladı.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Manchester United'dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Son 5 sezondur Manchester United forması giyen Herrera, İngiliz ekibinde 189 maça çıktı ve 20 gol attı.
Herrera, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:02 Kaynak: AA
Paris Saint Germain, Ander Herrera, Fransa, Spor
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