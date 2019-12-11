PSG ile Galatasaray taraftarı arasında arbede - Son Dakika
Son Dakika Güncel PSG ile Galatasaray taraftarı arasında arbede - Son Dakika

PSG ile Galatasaray taraftarı arasında arbede

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında oynanacak olan Paris Saint Germain-Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.

PSG ile Galatasaray taraftarı arasında arbede, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında oynanacak olan Paris Saint Germain- Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı. Mücadelenin oynanacağı stadyuma yakın bir noktada toplanan sarı-kırmızılı taraftarlara PSG taraftarı saldırınca arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesiyle olaylar büyümeden engellenirken, bir Fransız taraftarın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi!
Galatasaraylı taraftarlar 5-0'lık skor sonrası Terim'i istifaya davet etti "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur"

Son Dakika Haberleri
05:22 Polis aracına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı - Son Dakika
05:21 Kırmızıgül, Mucize 2: Aşk'ın galasını memleketinde yaptı - Son Dakika
05:20 İzmir'de gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon - Son Dakika
04:54 Diyarbakır'da bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi - Son Dakika
04:53 HBO'nun "Finding the Way Home" belgeselinin Dünya prömiyeri New York'ta yapıldı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 05:38:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PSG ile Galatasaray taraftarı arasında arbede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]