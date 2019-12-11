PSG ile Galatasaray taraftarı arasında arbede - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında oynanacak olan Paris Saint Germain- Galatasaray maçı öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Mücadele öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı. Mücadelenin oynanacağı stadyuma yakın bir noktada toplanan sarı-kırmızılı taraftarlara PSG taraftarı saldırınca arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesiyle olaylar büyümeden engellenirken, bir Fransız taraftarın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

(İHA)