PSG ile karşılaşan Medipol Başakşehir, dördüncü hakemin antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.
08.12.2020 23:43
PSG ile karşılaşan Medipol Başakşehir, dördüncü hakemin antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.
PSG ile karşılaşan Medipol Başakşehir, dördüncü hakemin antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.
Başakşehir, PSG, Spor, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › PSG ile karşılaşan Medipol Başakşehir, dördüncü hakemin antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. - Son Dakika Spor
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