PSG, Kylian Mbappe için 200 milyon euro bonservis bedeli belirledi

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Fransız futbolcu Kylian Mbappe, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-1 mağlup ettiği gecede attığı 3 golle maça damga vurdu.

Camp Nou'dan hat-trickle ayrılan 22 yaşındaki yıldızın Paris Saint-Germain'le 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. PSG, Mbappe ile yeni bir sözleşme imzalamak istiyor ancak olası aksi bir durumda Fransız yıldız yaz döneminde Avrupa'nın diğer kulüpleri için potansiyel bir hamle haline dönüşebilir.

Le Parisien, Mbappe'nin yeni sözleşmesinin ister PSG'de ister yeni bir kulüpte olsun maaşının yılda 30 milyon Euro'ya yükseleceğini yazdı. Ayrıca Fransız gazetesi, kendi kaynaklarına dayanarak, PSG'nin Mbappe'yi satmaya hazırlayacağı asgari tutarın 200 milyon euro olduğunu bildirdi.

29 MAÇTA 30 GOLE KATKI SAĞLADI

Öte yandan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe'nin ayrılması durumunda Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi için bir hamle yapmayı düşünecek. Mbappe, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 29 maçta 21 gol ve 9 asist üretti.