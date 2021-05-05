PSG'li futbolcular, Manchester City karşılaşmasında hakemin kendilerine küfrettiğini söyledi

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i toplamda 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fransız ekibinin futbolcuları Marco Veratti ve Ander Herrera karşılaşmanın hakeminin kendilerine küfrettiğini söyledi.

"BİZ DESEK 3-4 MAÇ CEZA ALIRIZ"

Herrera açıklamasında, "Saygı saygı diyoruz da hakem maçta Paredes'e 'S... g...' dedi. Biz desek 3-4 maç ceza alırız." sözlerini kullandı. Deneyimli oyuncu Marco Verratti ise "Hakem bana 'S...g...' dedi. Hem de 2 kere söyledi. Belki onun için normal ama biz aynısını söylesek 10 maç ceza verirler." açıklamalarıyla maç sonuna damga vurdu.

(SPORX)