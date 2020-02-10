PSG, Ligue 1'de 3 puanı 4 golle aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor PSG, Ligue 1'de 3 puanı 4 golle aldı - Son Dakika Spor

PSG, Ligue 1'de 3 puanı 4 golle aldı

36 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 4-2 yendi.

PSG, Ligue 1'de 3 puanı 4 golle aldı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 4-2 yendi.

Ligue 1'in 24. haftasının kapanış maçında, lider PSG ile 8. sıradaki Olympique Lyon karşılaştı.

Ev sahibi PSG, Di Maria'nın 22, Mbappe'nin 38, Marçal'ın 47 (kendi kalesine) ve Cavani'nin 79. dakikadaki golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Olympique Lyon'un golleri ise 52. dakikada Terrier ve 59. dakikada Dembele'den geldi.

Puanını 61'e yükselten PSG, Olympique Marsilya'nın 12 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Paris Saint Germain, Olympique Lyon, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çin koronavirüsün yeni ismini açıkladı: Yeni koronavirüs zatürresi
Rıdvan Dilmen: Futbolu çocuk bahçesine çevirdiler Kasımpaşa maçında forma giyen Ryan Donk, 300 bin euro prim kazandı Adem Büyük: Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 01:48:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PSG, Ligue 1'de 3 puanı 4 golle aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]