Kylian Mbappe şov yaptı! PSG galibiyetle tanıştı - Son Dakika

Kylian Mbappe şov yaptı! PSG galibiyetle tanıştı

Son Güncelleme: 27.08.2023 00:20

Paris Saint-Germain (PSG), evinde Lens'i 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maçta goller, 45. dakikada Marco Asensio ve 52 ile 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe'den gelirken, Lens'in tek golü 90+5'te Morgan Guilavogui'den geldi. Bu sonuçla PSG, puanını 5'e yükseltti, Lens ise 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında PSG, deplasmanda Lyon'a konuk olacak; Lens ise Monaco deplasmanına çıkacak.

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile Franck Haise'nin yönetimindeki Lens karşı karşıya geldi.

MBAPPE DOUBLE YAPTI

Karşılaşmayı ev sahibi PSG 3-1 kazanırken goller, 45. dakikada Marco Asensio, 52 ve 90+1. dakikalarda ise Kylian Mbappe'den geldi. Konuk ekip Lens'in tek golü ise 90+5'te Morgan Guilavogui'den geldi.

Kylian Mbappe şov yaptı! PSG galibiyetle tanıştı

BU SEZONKİ İLK GALİBİYET

PSG ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltirken Lens 1 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG deplasmanda Lyon'a konuk olurken, Lens zorlu Monaco deplasmanına çıkacak.

Kylian Mbappe şov yaptı! PSG galibiyetle tanıştı

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Son Dakika Futbol Kylian Mbappe şov yaptı! PSG galibiyetle tanıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kylian Mbappe şov yaptı! PSG galibiyetle tanıştı - Son Dakika
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