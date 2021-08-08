PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı

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Barcelona ile yolları ayıran Lionel Messi, PSG'ye katılmak üzere. Fransız devi, transferi en ihtişamlı şekilde duyurmak için hazırlık yapıyor. Neymar transferinde Eyfel Kulesi'ni 300 bin euroya kiralayan PSG, Messi'de de aynısını yapacak.

40 MİLYON EURO NET MAAŞ

PSG, 10 Ağustos tarihi için Eyfel Kulesi'ni kiraladı. Messi'nin 40 milyon euro net maaştan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Lionel Messi, bugün yapacağı basın toplantısıyla Barcelona'ya veda edecek.