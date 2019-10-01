Son Dakika Haberleri: Psg maçında 11'ler belli oldu
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Psg maçında 11'ler belli oldu

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2'nci haftasında Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Psg maçında 11'ler belli oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2'nci haftasında Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Türk Telekom Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PARIS SAINT-GERMAIN: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Veratti, Di Maria, Sarabia, Icardi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Türk Telekom Stadyumu, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:55 Kaynak: DHA
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