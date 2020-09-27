PSG, Mauro Icardi ile kazandı - Son Dakika

PSG, Mauro Icardi ile kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) beşinci haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Reims'i 2-0 yendi.

PSG, Mauro Icardi ile kazandı, System.String[]

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) beşinci haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Reims'i 2-0 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 9. dakikada Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan PSG'de 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Icardi, takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Lige kötü başlayarak ilk iki maçını kaybeden PSG, sonraki 3 karşılaşmadan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltti. Reims ise 1 puanda kaldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 23:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor PSG, Mauro Icardi ile kazandı - Son Dakika Spor

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