PSG - Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek - Son Dakika

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi ( CEO ) Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini ve Rumen hakem ekibinin tamamen değiştirildiğini söyledi.

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