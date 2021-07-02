PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti

Lionel Messi adım adım PSG'ye. Arjantinli süper star, Barcelona'nın sözleşme uzatma görüşmelerine cevap vermedi ve boşa çıktı. Barcelona'da mutsuz olduğunu sıkça dile getiren 34 yaşındaki star, Neymar ile PSG'de oynamaya çok sıcak bakıyor.

DAHA FAZLASINI VERDİLER

İspanyol basınından AS, PSG'nin Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif ettiğini ve her şeyin olumlu ilerlediğini yazdı. Lionel Messi'nin PSG formasını giyme ihtimali çok kuvvetli gözüküyor.

YA TAKIM YA MESSİ

Barcelona ekonomik olarak da eskisi kadar iyi durumda değil. Messi'ye yapılacak sözleşme nedeniyle takımdan birçok futbolcunun ayrılması gerekiyor. Ayrıca Messi, kadroya kaliteli futbolcuların katılmasını istiyor. Tüm etkenler Messi'nin Barcelona'da devam etme durumunu zayıf kılıyor.