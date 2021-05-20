PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı

Fransa Kupası finalinde Monaco'yu 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) kupanın sahibi oldu.
Stade de France'da oynanan Fransa Kupası final karşılaşmasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.
PSG, Icardi'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 81. dakikasında Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 2-0.
Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izledi.
Kaynak: AA
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