PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı

Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü.

Stade de France'da oynanan Fransa Kupası final karşılaşmasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.

Fransa Kupası finalinde Monaco'yu 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain ( PSG ) kupanın sahibi oldu.

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