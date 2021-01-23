PSG, Montpellier'i 4 golle yendi

Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 28 puanla 11. sırada kaldı.

PSG'nin gollerini 34. ve 63. dakikada Kylian Mbappe , 60. dakikada Neymar ve 61. dakikada Icardi kaydetti.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında Paris Saint-Germain ( PSG ), evinde Montpellier 'i 4-0 mağlup etti.

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