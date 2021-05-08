PSG, Neymar'ın sözleşmesini uzattı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Brezilyalı forvet oyuncusu Neymar ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Neymar'ın 2021-22 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.
PSG'nin 2017 yazında 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle transfer ettiği Brezilyalı milli futbolcu, 112 maçta 85 gol kaydetti.
Neymar, PSG formasıyla Ligue 1'de 3, Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası'nda ve Fransa Süper Kupası'nda ise 2'şer şampiyonluk yaşadı.
Kaynak: AA
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