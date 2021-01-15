PSG'nin, Fransa Süper Kupa Finalinde Marsilya'ya karşı Attığı Goller - Son Dakika

PSG'nin, Fransa Süper Kupa Finalinde Marsilya'ya karşı Attığı Goller

15.01.2021 13:14

2020 Fransa Süper Kupa'da Olympique Marsilya'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), kupanın sahibi oldu. İlk yarıda PSG, 39. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla sona erdi. PSG, ikinci devrede Brezilyalı futbolcu Neymar'ın 85. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirmesiyle farkı 2'ye çıkardı. Marsilya, Payet ile 89. dakikada gol buldu. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan PSG, kupayı üst üste 8'inci, toplamda ise 10'uncu kez müzesine götürdü.

2020 Fransa Süper Kupa'da Olympique Marsilya'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), kupanın sahibi oldu. İlk yarıda PSG, 39. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla sona erdi. PSG, ikinci devrede Brezilyalı futbolcu Neymar'ın 85. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirmesiyle farkı 2'ye çıkardı. Marsilya, Payet ile 89. dakikada gol buldu. Karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan PSG, kupayı üst üste 8'inci, toplamda ise 10'uncu kez müzesine götürdü.

PSG'nin, Fransa Süper Kupa Finalinde Marsilya'ya karşı Attığı Goller

Olympique Marsilya, Marsilya, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Son Dakika Spor PSG'nin, Fransa Süper Kupa Finalinde Marsilya'ya karşı Attığı Goller - Son Dakika Spor


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