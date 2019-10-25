Son Dakika Haberleri: PSG'nin Marsilya'ya Yenilmezlik Serisi
Son Dakika Spor PSG'nin Marsilya'ya Yenilmezlik Serisi

PSG'nin Marsilya'ya Yenilmezlik Serisi

1 saat önce

Fransa Ligue 1'in köklü derbilerinden PSG-Olympique Marseille rekabetinde son yıllarda Paris ekibinin dominasyonu söz konusu. Paris ekibi, Nisan 2012'den beri karşılaştıkları19 maçta da kaybetmedi.

Fransa Ligue 1'in köklü derbilerinden PSG-Olympique Marseille rekabetinde son yıllarda Paris ekibinin dominasyonu söz konusu. Paris ekibi, Nisan 2012'den beri karşılaştıkları19 maçta da kaybetmedi.

PSG'nin Marsilya'ya Yenilmezlik Serisi

Fransa, Paris, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 07:39 
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