PSG'nin minik yıldızı Zeynep erkeklere taş çıkarıyor

Dünyanın önde gelen Fransız kulüplerinden Paris Saint-Germain (PSG) tarafından Bursa'da açılan futbol akademisine devam eden 9 yaşındaki Zeynep Karakavak, oynadığı futbol ve hırsıyla dikkati çekiyor.

Tek yumurta üçüzlerinden biri olarak dünyaya gelen Zeynep, henüz 6 yaşındayken futbola ilgi duymaya başladı.

Diğer iki kız kardeşi başka hobiler edinen, erkek arkadaşlarının "Kızlar futbol oynayamaz" demesine sinirlenip futbol oynamaya başlayan Zeynep'in bu yeteneği ailesi tarafından fark edildi. Bunun üzerine harekete geçen aile, kızlarını PSG Futbol Akademisine gönderdi.

Kendi yaş grubundaki 16 erkek çocuğuyla futbol oynayan Zeynep, hırsı ve futbola olan tutkusuyla antrenörleri tarafından da el üstünde tutuluyor.

Zeynep Karakavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolla okulda tanıştığını söyledi.

Diğer çocukların futbol oynarken eğlendiğini görünce kendisinde de merak oluştuğunu ve onlara katıldığını belirten Zeynep, bu sporu çok sevdiğini dile getirdi.

Okulda tek futbol oynayan kız olduğunu için arkadaşları tarafından dışlandığını anlatan Zeynep, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım 'Kızlar futbol oynayamaz' deyip benimle dalga geçti. Ben de bu yüzden futbol oynamaya başladım. Daha çok oynayınca futbolu sevdim ve devam ettim. Ailem bana destek oldu. 3 yıl okulda futbol oynadıktan sonra PSG'nin futbol akademisine başladım. Beşiktaşlıyım ama futbolun rengi yok. Bu yüzden buradayım. Arkadaşlarımın arasında tek kız olmak beni hırslandırıyor. En büyük hayalim Paris'e gidip gerçek sahalarda oynamak."

Zeynep, futbolda mevki olarak tercihinin defans olduğunu sözlerine ekledi.

"Zeynep çok hırslı"

Anne Burcu Karakavak da kızlarının bu tutkusunu öğretmenlerinin aracılığıyla fark ettiklerini söyledi.

Bu süreçte kızlarının sürekli ayakkabı eskittiğini ve yetiştiremediklerini aktaran Karakavak, "PSG'liler bir gün kızımızın okuluna geldi. Projelerinden bahsettiler ve bize de mantıklı geldi. Eğitim alıp bu yönde gelişmesi için onu buraya gönderdik." ifadelerini kullandı.

Kızlarından çok umutlu olduklarını vurgulayan Karakavak, şunları kaydetti:

"Zeynep üçüz. Diğer kardeşleri başka hobilere yöneldi ama o futbolu seçti. Zeynep çok hırslı. Eve geldiği zaman mutluluktan uçuyor. Onun en büyük hayali gerçek sahalarda oynamak. Bunun için de uğraşıyor. Önceliği futbol ama hayatının odak noktasına da koymuyor. Eğitimin yanında devam ettiriyor. Saatlerce futbol oynasa da bıkmıyor. Ben ve eşim eğitimciyiz. Çocuklar bizim için çok kıymetliler. Neye yönlenmek istiyorsa Zeynep ona yönlendirdik."

Zeynep'in antrenörü Mücahit Samet Kahveci de Zeynep'in kendisini sürekli geliştirdiğini belirtti.

Antrenörlüğü 6 yıldır yaptığını ve ilk defa bir kız sporcuyla çalıştığını söyleyen Kahveci, "Zeynep'in gelişimi üst düzeyde. Futbolu çok seviyor, inanılmaz bir dinamizmi var. Çok koşan bir yapıya sahip. Futbola olan sevgisinin yanında bunlar çok güzel özellikler. Çok çalışkan. Erkek takım arkadaşlarıyla aralarında tek fark cinsiyet farkı. Bir erkek çocuğu neler yapabiliyorsa o da aynılarını yapıyor hatta bazı erkek çocuklarımızdan çok da iyi." şeklinde konuştu.