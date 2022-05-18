PSG'nin Senegalli oyuncusu Gueye'in LGBT forması giymemesi gündem oldu - Son Dakika
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PSG'nin Senegalli oyuncusu Gueye'in LGBT forması giymemesi gündem oldu

18.05.2022 17:29
PSG'nin Senegalli oyuncusu Gueye'in LGBT forması giymemesi gündem oldu

Fransa'da Paris Saint-Germain'de (PSG) oynayan Senegalli Idrissa Gana Gueye'in Montpellier maçı öncesi LGBT'ye destek için tasarlanan gökkuşağı detaylı forma giymeyi reddetmesi hem Senegal hem de Fransa gündemine oturdu.

Fransa'da Paris Saint-Germain'de (PSG) oynayan Senegalli Idrissa Gana Gueye'in Montpellier maçı öncesi LGBT'ye destek için tasarlanan gökkuşağı detaylı forma giymeyi reddetmesi hem Senegal hem de Fransa gündemine oturdu.

Gueye, cumartesi günü Montpellier ile oynanan maçta, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığına dikkat çekmek için hazırlanan gökkuşağı detaylı formayı giymeyi reddetti ve maça çıkmadı.

PSG yönetimi, Gueye'in takım ile Montpellier'ye sehayat ettiğini, sakatlığının bulunmadığını ancak kişisel sebeplerle forma giymediğini açıkladı.

Senegalli Müslüman Gueye'in dini gerekçelerle maçta oynamadığının ortaya çıkması Fransa'da tepkiyle karşılanırken kendi ülkesinde destek gördü.

Gueye'in Fransa'da homofobi ile suçlanması hatta Fransız kamuoyunda adeta linç edilmesi üzerine Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall devreye girdi.

Sall, Twitter hesabından "Idrissa Gana Gueye'i destekliyorum. Onun dini inançlarına saygı duyulmalı." paylaşımında bulundu.

Senegal Spor Bakanı Matar Ba da "Bir takımla futbol oynamak için anlaşma imzalıyorsunuz, dini değerleri bir kenara bırakmak için değil." açıklamasında bulundu.

Senegal Futbol Federasyonu Augustin Senghor da Gueye'in maça çıkmamak gibi bir hakkı olduğunu, bu hakkını kullanarak kimsenin özgürlüğünü engellemediğini kaydetti.

Senghor, Gueye'in "gürültü çıkarmadan" kendi değerleri ve inançları doğrultusunda böyle bir karar aldığına dikkati çekerek, "Bugün bazı özgürlükleri savunma adına, farklı değer ve özgürlüklerin önüne engel konulmasını kabul edemeyiz." ifadesini kullandı.

İnternet kullanıcıları da ülkesinde oldukça sevilen Gueye için destek mesajları yayınladı, birçok kullanıcı mesajında, Senegal Milli Takımının lakabından (Teranga'nın Aslanları) hareketle "Aslanıma dokunma" ifadesini kullandı.

Gueye'e kendi ülkesinden gelen bu destek, özellikle Cumhurbaşkanı Sall'in ifadeleri de Fransız basınında geniş yer aldı.

Fransa'dan tepki: "Formalı mesaj yayımla"

Fransız Futbol Federasyonu (FFF) ise gelişmeler üzerine Senegalli oyuncudan bir açıklama beklediğini duyurdu.

Fransız spor gazetesi Equipe'in haberine göre, FFF Ulusal Etik Konseyi (CNE), Gueye'e bir mektup göndererek, olaya açıklık getirmesini istedi.

Mektupta, bu yaşananların "asılsız iddialara" dayanması halinden buna ilişkin bir açıklama yapması istenerek, "Sizi, bu konudaki açıklamanızı, söz konusu formayı giyerek fotoğraflı şekilde yapmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Basına yansıdığı gibi dini inançları yüzünden maça çıkmadığına ilişkin iddiaların doğruluğu halinde ise Gueye'den "bu hareketinin kapsamını ve ciddi hatanın farkında olması" talep edildi.

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Kaynak: AA

Senegal, Fransa, LGBT, PSG, Güncel, Son Dakika

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