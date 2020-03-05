PSG, Olympique Lyon'u 5-1 yenerek Fransa Kupası'nda finale çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor PSG, Olympique Lyon'u 5-1 yenerek Fransa Kupası'nda finale çıktı - Son Dakika Spor

PSG, Olympique Lyon'u 5-1 yenerek Fransa Kupası'nda finale çıktı

20 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 5-1 yenerek Fransa Kupası'nda finale yükseldi.

PSG, Olympique Lyon'u 5-1 yenerek Fransa Kupası'nda finale çıktı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 5-1 yenerek Fransa Kupası'nda finale yükseldi.

Fransa Kupası yarı final karşılaşmasında Lyon, Ligue 1'in lideri PSG'yi ağırladı.

Karşılaşmanın ilk golü ev sahibi ekibin futbolcusu Martin Terrier'den 11. dakikada geldi.

PSG, Mbappe'nin 14., 70. ve 90. dakikada, Brezilyalı Neymar'ın penaltıdan 64. dakikada ve Sarabia'nın 81. dakikada attığı gollerle maçı 5-1 kazanarak adını finale yazdırdı.

Fransa Kupası final maçı, 25 Nisan'da Paris'teki Stade de France'da PSG ile yarın oynanacak Saint-Etienne- Rennes karşılaşmasının galibi arasında yapılacak.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:36 Kaynak: AA
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