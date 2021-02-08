PSG, Olympique Marsilya'yı 2-0 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup etti. Ligin 24. haftasının son karşılaşmasında Marsilya, PSG'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 9. dakikada Kylian Mbappe ve 24. dakikada Mauro İcardi'nin attığı gollerle konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve PSG mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu skorla PSG puanını 51'e yükselterek lider Lille'in 3 puan gerisinde 3. sırada kaldı. Marsilya ise 33 puanda 9. sırada yer alıyor.

Son Dakika

Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir

Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi

TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı

Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem

Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var

Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu

Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi

Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz