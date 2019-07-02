PSG, Pablo Sarabia'yı transfer etti
1 saat önce
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Sevilla'dan İspanyol futbolcu Pablo Sarabia'yı renklerine bağladı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:43 Kaynak: AA
1. Futbol
Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris
Saint-Germain (PSG), Sevilla
'dan İspanyol futbolcu Pablo Sarabia'yı renklerine bağladı.
Fransız kulübünün, Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, "Sevilla'dan 27 yaşındaki ofansif orta saha Pablo Sarabia ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Bunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İspanyol medyasında çıkan haberlere göre PSG, oyuncuyu serbest kalma maddesi olan 18 milyon avro karşılığında transfer etti. Real Madrid
altyapısından çıkan Sarabia, 2016 yılında katıldığı Sevilla'da tüm kulvarlarda 151 maça çıktı, 43 gol attı.
Galatasaray, Ever Banega transferinde mutlu sona yakın
Juventus, Adrien Rabiot transferini duyurdu
G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olmaya çalışan Ivanka Trump, alay konusu oldu!
Manchester United ile sözleşme yenileyen Rashford maaşını 12'ye katladı