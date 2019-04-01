Psg Peş Peşe 8. Galibiyetini Aldı
49 dakika önce
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30'uncu haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Toulouse'u 1-0 mağlup etti.
Fransa
Birinci Futbol
Ligi'nin (Ligue 1) 30'uncu haftasında Paris
Saint-Germain (PSG), Toulouse
'u 1-0 mağlup etti.
Haftaya 20 puan farkla lider giren PSG, Toulouse'a konuk oldu. PSG, Mbappe
'nin 74'üncü dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.
Bir maç eksiği bulunan PSG, üst üste 8'inci galibiyetini alarak puanını 80'e yükseltti ve takipçileriyle arasındaki farkı korudu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:20 Kaynak: AA
Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu!
Olympiakos, Islam Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor
Los Angeles Lakers'ta LeBron James Sezonu Kapattı
Porto'nun Yıldızı Alex Telles, Penaltı Atarken Sakatlandı!