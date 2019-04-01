Son Dakika Haberleri: Psg Peş Peşe 8. Galibiyetini Aldı

Psg Peş Peşe 8. Galibiyetini Aldı

49 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30'uncu haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Toulouse'u 1-0 mağlup etti.

Psg Peş Peşe 8. Galibiyetini Aldı, System.String[]
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30'uncu haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Toulouse'u 1-0 mağlup etti.

Haftaya 20 puan farkla lider giren PSG, Toulouse'a konuk oldu. PSG, Mbappe'nin 74'üncü dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı.

Bir maç eksiği bulunan PSG, üst üste 8'inci galibiyetini alarak puanını 80'e yükseltti ve takipçileriyle arasındaki farkı korudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:20 Kaynak: AA

Fransa, Toulouse, Spor
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