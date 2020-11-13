PSG, Real Madrid'le sözleşme yenilemeyen Ramos için devreye girecek
13.11.2020 22:29
Real Madrid'in sembol futbolcuları arasına giren Sergio Ramos'un sözleşmesinin uzatılmaması ayrılık söylentilerini akıllara getirdi. Paris Saint Germain'in eflatun beyazlıların henüz sözleşme yenilemediği yıldız savunmacıyı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Takımıyla henüz sözleşme yenilemeyen İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre; PSG, Sergio Ramos'un bitmek üzere olan sözleşmesi konusunda pusuda bekliyor. Tecrübeli futbolcu, Ocak ayından itibaren sözleşmesinin son 6 ayında olacağı için istediği kulüple müzakere etme hakkına sahip olacak.
PSG BAŞKANI FEDAKARLIĞA HAZIR
PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin Ramos'u Fransa'nın başkentine getirebilmek adına her türlü fedakarlığa hazır olduğunun da altı çizildi.
22 KUPA KAZANDI
2005 yılında Real Madrid'e gelen Sergio Ramos, 2020 yılına kadar 4 Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 22 kez kupa kaldırma başarısı gösterdi.
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