PSG, Real Madrid'le sözleşme yenilemeyen Ramos için devreye girecek

Takımıyla henüz sözleşme yenilemeyen İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre; PSG, Sergio Ramos'un bitmek üzere olan sözleşmesi konusunda pusuda bekliyor. Tecrübeli futbolcu, Ocak ayından itibaren sözleşmesinin son 6 ayında olacağı için istediği kulüple müzakere etme hakkına sahip olacak.

PSG BAŞKANI FEDAKARLIĞA HAZIR

PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin Ramos'u Fransa'nın başkentine getirebilmek adına her türlü fedakarlığa hazır olduğunun da altı çizildi.

22 KUPA KAZANDI

2005 yılında Real Madrid'e gelen Sergio Ramos, 2020 yılına kadar 4 Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 22 kez kupa kaldırma başarısı gösterdi.