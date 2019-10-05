Son Dakika Haberleri: PSG, sahasında farklı kazandı
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PSG, sahasında farklı kazandı

1 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Angers'i 4-0 yendi.

PSG, sahasında farklı kazandı, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Angers'i 4-0 yendi.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan PSG, 9. hafta mücadelesinde Angers'i ağırladı.

Başkent temsilcisi, 13. dakikada Pablo Sarabia ve 37. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. 59. dakikada Idrissa Gueye ile farkı artıran ev sahibi ekip, 90. dakikada Brezilyalı yıldızı Neymar'ın golüyle sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Neymar, bu sezon çıktığı 5 lig maçında 4. golünü attı.

Lider durumdaki PSG, bu galibiyetle puanını 21'e çıkarırken, Angers 16 puanda kaldı.

Paris Saint Germain, Fransa, Angers, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:42 Kaynak: AA
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