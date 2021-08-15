PSG, sahasında Strasbourg'u dört golle geçti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Strasbourg'u 4-2 yendi.

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