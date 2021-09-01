PSG, Sporting Lizbon'dan Nuno Mendes'i kiraladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Sporting Lizbon takımında forma giyen Nuno Mendes'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

PSG'den yapılan açıklamada, Portekizli futbolcu Nuno Mendes'in 30 Haziran 2022'ye kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca İspanyol futbolcu Pablo Sarabia'nın sezon sonuna kadar Sporting Lizbon'a kiralık olarak gönderildiği kaydedildi.

Portekiz Milli Futbol Takımı oyuncusu Nuno Mendes, geçen sezon Sporting Lizbon'da çıktığı 47 maçta 1 gol kaydetti ve 3 gol pası verdi.

19 yaşındaki Nuno Mendes, geçen sezon Sporting Lizbon ile lig şampiyonluğunu yaşamıştı.