PSG taraftarları, İstanbul'da gözaltına alındı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmada polislerle tartışan 17 Fransız taraftarının gözaltına alındığı belirtildi.



Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre maçın başlamasının hemen ardından PSG taraftarı ve Türk polisi arasında tartışma yaşandı.



17 PSG taraftarı, polis tarafından stadyum dışına çıkartılırken Fransız basının iddiasına göre taraftarlardan birkaçı fiziksel hasar gördü ve hastaneye kaldırıldı.



1000 EURO PARA CEZASI VERİLDİ, SERBEST BIRAKILDILAR



1'i polisle kavga etmek dahil 6 tane Fransız taraftarının Çarşamba günü İstanbul'da hakim karşısına çıktığı ve hepsinin aynı gün içinde serbest bırakıldığı kaydedildi. Fransız taraftarlara 1000 Euro para cezası kesildiği de açıklandı.



PSG'nin Collectif Ultras Paris taraftar grubu, cezanın ardından sosyal medya üzerinden diğer taraftarlardan para yardımında bulundu. Taraftarlar, avukat ücreti, uçak bileti ve diğer harcamalardan dolayı para yardımına ihtiyaç duyduklarını belirtti.



