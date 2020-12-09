PSG ve Başakşehir'den ırkçılık protestosu
09.12.2020 21:30
Paris Saint Germain-Başakşehir müsabakası öncesi iki takım futbolcuları ve hakemler, orta sahaya dizilip, diz çöktü.
Paris Saint Germain- Başakşehir müsabakası öncesi iki takım futbolcuları ve hakemler, orta sahaya dizilip, diz çöktü. Yumruklarını havaya kaldıran futbolcular ve hakemler, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain ile Başakşehir, dün akşam karşı karşıya gelmişti. Maçın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylem sebebiyle bugüne ertelenmişti. Bugün kaldığı yerden devam eden karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları ve hakem üçlüsü sahaya çıktığı sırada orta sahaya dizildi. Diz çöken oyuncular ve hakem ekibi, yumruklarını havaya kaldırarak ırkçı saldırıları protesto etti. - İSTANBUL
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