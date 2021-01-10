PSG, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı

PSG, yeni göreve gelen teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmayı 3-0 üstün tamamlayan PSG, puanını 39'a yükselterek, lider Olympique Lyon 'un 1 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Brest ise 26 puanla 11. sıraya geriledi.

PSG'nin gollerini 16. dakikada Moise Kean , 81. dakikada Mauro Icardi ve 83. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.

Ligue 1'in 19. haftasında PSG, Brest'i konuk etti.

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