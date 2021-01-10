PSG, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

PSG, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı

10.01.2021 01:07
PSG, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı, System.String[]

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Brest'i 3-0 yendi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Brest'i 3-0 yendi.

Ligue 1'in 19. haftasında PSG, Brest'i konuk etti.

PSG'nin gollerini 16. dakikada Moise Kean, 81. dakikada Mauro Icardi ve 83. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.

Karşılaşmayı 3-0 üstün tamamlayan PSG, puanını 39'a yükselterek, lider Olympique Lyon'un 1 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Brest ise 26 puanla 11. sıraya geriledi.

PSG, yeni göreve gelen teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı.

Mauricio Pochettino, Teknik Direktör, Ligue 1, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor PSG, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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