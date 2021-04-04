PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti

Deplasmanda PSG'yi yenerek büyük bir zafere imza atan Lille yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Galibiyeti getiren golü 20. dakikada Jonathon David atarken milli futbolcumuz Burak Yılmaz ise karşılaşmaya 73. dakikada dahil oldu. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ise koronavirüse yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

SOYUNMA ODASINDA BÜYÜK COŞKU

Teknik heyet ve futbolcular zaferi büyük bir coşkuyla soyunma odasına kutladı. Lille o anları sosyal medyadan yayınladı.