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PSG'yi Falcao avlayacak

1 saat önce

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesindeki son antrenmanda özellikle hücum aksiyonları üzerinde taktiksel çalışmalar yaptırdı.

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GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesindeki son antrenmanda özellikle hücum aksiyonları üzerinde taktiksel çalışmalar yaptırdı. Tecrübeli teknik adamın idmanda en çok üzerinde durduğu konu, Radamel Falcao'nun topla buluşturulması oldu.


Galatasaray forması ile tek golünü Kasımpaşa'ya kaydeden Kolombiyalı oyuncunun daha fazla pas ve ortalarla beslenmesi için kanat organizasyonlarına ağırlık verildi. Fatih Terim'in bu noktada özellikle uyardığı isimler Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda oldu.


Derbide tribünde oturan Seri ilk 11de kacak


FALCAO'nun rakip defansın arkasına yapacağı koşuları iyi değerlendirmeleri gerektiğini anlatan Terim, "Özellikle kanatlarda oynayan oyuncuların gözü sürekli Falcao'da olsun. Topla buluştuğunuz an, ona nasıl pas ve orta yapacağınızı düşünün" dedi. Fatih Terim'in ayrıca 0-0 sonuçlanan Fenerbahçe derbisinden farklı bir 11'le sahaya çıkacağı öğrenildi. Derbide tribüne çıkan Jean-Michael Seri, Paris Saint-Germain karşısında ilk 11'de forma giyecek. Terim'in bu tercihinde Seri'nin yıllarca Fransa 1. Ligi'nde forma giymesi ve rakibi iyi tanıması önemli rol oynadı.


Feghouli ve Babel'den biri yedek kalabilir


FATİH Terim, Radamel Falcao'nun hücumda yalnız kalmasını önlemek ve ön alanda yapılacak baskının daha etkin olması için de Florin Andone'ye şans vermeyi planlıyor. Rumen forvet oyuncusu büyük olasılıkla bu akşam ilk 11'de forma giyecek. Sarı kırmızılı teknik adamın ayrıca, bu sezon takıma beklenen katkıyı yapamayan Sofiane Feghouli - Ryan Babel ikilisinden birini PSG karşılaşmasında yedek soyundurmayı da düşündüğü de öğrenildi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:46 
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