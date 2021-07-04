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Psikanaliz Nedir, Nasıl Yapılır? Psikanaliz Ne Kadar Sürer? - Son Dakika

Psikanaliz Nedir, Nasıl Yapılır? Psikanaliz Ne Kadar Sürer?

04.07.2021 21:17
Psikanaliz Nedir, Nasıl Yapılır? Psikanaliz Ne Kadar Sürer?, System.String[]

Özellikle ruhsal sorunların kaynağını bulmak ve bunları çözüme kavuşturmak için psikanaliz uygulanır. Konusunda tecrübe sahibi uzmanlar ışığı altında gerçekleştirilen konuşma eşliğinde, bilinçdışı yapı ve ruhsal davranışlar ele alınır.

Özellikle ruhsal sorunların kaynağını bulmak ve bunları çözüme kavuşturmak için psikanaliz uygulanır. Konusunda tecrübe sahibi uzmanlar ışığı altında gerçekleştirilen konuşma eşliğinde, bilinçdışı yapı ve ruhsal davranışlar ele alınır. Böylece en derin noktadaki ruhsal sorunlar ortaya çıkarılır ve problemlere karşı çözüm üretilmeye çalışılır.

Psikanaliz Nedir?

Sigmund Freud'un çalışmaları üzerine kurulmuş olan psikanaliz, belli başlı psikolojik kuramlar ve yöntemler bütünü olarak öne çıkar. Daha çok hastaların zihinsel süreçleri ile beraber bilinç dışı unsurlar arasında bağlantı kurmaya çalışılır. Yani kişilerin ruhsal problemleri ile bilinç dışındaki etkiler bir araya getirilir. Böylece inceleme ve araştırma neticesinde, yapılan analiz üzerinden psikolojik problemler çözüme kavuşturulur. Özellikle çocukluktan günümüze ulaşmış olan olaylar bilinçdışı etki oluşturur. Böylece yetişkinlik döneminde ortaya çıkan nevrozlar için, ruhsal sorunlara karşı psikanaliz yönetimi ele alınır.

Psikanaliz Nasıl Yapılır?

Uzman bir psikanalist kontrolü altında haftada en az 3 kez olmak üzere görüşme gerçekleştirilir. Yaklaşık olarak 45 dakika süren görüşme neticesinde zihinsel, sınır ya da sansür ve gizlilik olmadan kişinin bilinç altındaki katmanlara inilir. Bu doğrultuda duygu ve düşünceler ile beraber, ruhsal derinliklerdeki sorunlar açığa çıkarılarak öncelikle problemler belirlenir. Tabii uzman kontrolü altında belli başlı bazı sıralama üzerinden eşikler ele alınır.

Öncelikle ruhsal gelişim kuramı içerisinde kişinin çocukluğuna inilir ve bilinçaltındaki unsurlar ortaya çıkarılır. Böylece yetişkinlik döneminde ruhsal bir derinlik yaratmış olan bu problemler için, uygun çözümler ele alınır. Zihinsel yapı kuramı üzerinden ise alt benlik, benlik ve üst benlik inşası gerçekleştirilir. Böylece zihinsel yapın ve gelişim düzeyi önemli oranda arttırılır. Terapistin yeteneğine bağlı olarak şimdiye kadar çıkarılan olaylar etkin biçimde yorumlanır. Böylece kuramsal bir kaynak sağlayan tanımlamalar eşliğinde süreç devam eder ve çözüm bulmaya çalışılır.

Psikanaliz Ne Kadar Sürer?

En merak edilen konular içerisinde ise psikanalizin ne kadar süreceği geliyor. Özellikle günlük işlevselliği önemli oranda bozulmuş olan hastalar, divana uzanırlar ve psikanalitik yöntem üzerinden tedavi süreci gerçekleşir. Ancak daha ağır hastalar için ise bir psikanalitik yöntem altında yüz yüze görüşme gerçekleşir. Daha çok psikanalitik psikoterapi yöntemi olarak da bilinir ve buna uygun şekilde çözüm üretilir. Bu durum teknik bir konudur ve ele alınan süreçler doğrultusunda kişinin rahatsızlığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Birkaç hafta ya da ay ile beraber hatta yıllar dahi devam edebilecek olan psikanaliz çalışmaları ve tedavi süreci bulunmaktadır. Özellikle ruhsal durumun anlaşılması çoğu zaman bireysel açıdan yıllar alabilir. Bu sebepten dolayı uzman bir görüş altında psikanaliz yöntemi ele alınması büyük bir öneme sahiptir. Böylece sorunlar bilinçdışı ve ruhsal derinlikleri üzerinden ele alınarak hastanın yaşadığı problemi uygun şekilde devam eder.

Genel olarak bir haftada en az 3 defa olmak üzere tedavi süreci sürdürülür. Bazı dönemlerde öğle zorlu problemler olur ki, çözüme kavuşması için yıllar alır. Genel olarak ise en az aylar ile anlatmanın mümkün olduğunu söylemek gerekir. Tabii bu durum aynı zamanda uzman psikanalistin yeteneklerine bağlı olarak da farklılık yaratabilir. Bu sebepten dolayı mutlaka konusunda tecrübeli bir uzmandan destek almanın önemi oldukça büyüktür. Böylece ruhsal derinliklerin karanlık noktalarına kadar ulaşan bilinçdışı sorunlar, etkin biçimde ortaya çıkarılır ve tedavi süreci gerçekleşir.

Psikanaliz Nedir, Nasıl Yapılır? Psikanaliz Ne Kadar Sürer?

Sigmund Freud, Psikanaliz, Nedir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Psikanaliz Nedir, Nasıl Yapılır? Psikanaliz Ne Kadar Sürer? - Son Dakika Magazin


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