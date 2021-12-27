Psikanaliz ve Psikanalitik Yöntem Tarih: 28/12/2021

Saat: 21. 15 - 22. 30

Psikoloji Kulübü tarafından düzenlenen "Psikanaliz ve Psikanalitik Yöntem" Semineri 28 Aralık 2021 Salı Günü Saat 21. 15'de Zoom üzerinden çevrim içi gerçekleşecek. Klinik Psikolog Barış Özgen Şensoy'un konuk olacağı seminerde psikanaliz ve psikanalitik yöntem hakkında konuşacak. Etkinliğe katılım için kayıt formu doldurulması gerekmektedir. Katılım formu dolduran öğrencilere Zoom linki iletilecektir.

Etkinlik kayıt formu için tıklayınız.