Son Dakika Haberleri: Psikiyatr Prof Dr Tarhan: Kedi, Sevginin Kokusuyla Sahibine Bağlanıyor

Psikiyatr Prof Dr Tarhan: Kedi, Sevginin Kokusuyla Sahibine Bağlanıyor

41 dakika önce

Evinin bahçesindeki kulübede, "Pamuk" ve "Yumak" adlı kedilere ev sahipliği yapan ve Üsküdar Üniversitesinin Güney Yerleşkesinde kurdukları kedi kulübesiyle öğrencilerine hayvan sevgisi aşılayan Psikiyatr Prof. Dr.

Evinin bahçesindeki kulübede, "Pamuk" ve "Yumak" adlı kedilere ev sahipliği yapan ve Üsküdar Üniversitesinin Güney Yerleşkesinde kurdukları kedi kulübesiyle öğrencilerine hayvan sevgisi aşılayan Psikiyatr Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "onurlu bir hayvan" olarak nitelendirdiği kedilerin sevginin kokusunu alarak sahibine bağlandığını ifade etti.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:10 Kaynak: Youtube

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