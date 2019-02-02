Psikiyatr Prof Dr Tarhan: Kedi, Sevginin Kokusuyla Sahibine Bağlanıyor

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Merhametli Kadın, 7 Yıl Önce Rüyasında Darp Edildiğini Gördüğü Yaşlı Adama Çocuğu Gibi Bakıyor

Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi