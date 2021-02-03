Psikiyatri hastası, doktorun ayak bileğini kırdı - Son Dakika

Psikiyatri hastası, doktorun ayak bileğini kırdı

03.02.2021 15:50

Psikiyatri hastası, doktorun ayak bileğini kırdı Yozgat'ta psikiyatri hastası E.Ş. istediği ilacı yazmayan doktoru darp edip ayak bileğinin kırılmasına neden oldu.

Psikiyatri hastası, doktorun ayak bileğini kırdı

YOZGAT - Yozgat'ta psikiyatri hastası E.Ş. istediği ilacı yazmayan doktoru darp edip ayak bileğinin kırılmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, 26 yaşındaki psikiyatri hastası E.Ş., poliklinikte Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'e muayene oldu.

E.Ş. doktordan kendisi için ilaç yazmasını istedi. Doktor Öztürk ise E.Ş.'nin kullandığı ilacın kendisine fayda sağlamadığını ve başka bir ilaç yazılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen E.Ş., doktor Öztürk'ü saçından tutarak sürükledi. Yaşanan arbede ile birlikte doktorun ayak bileğinde kırıklar oluştu. Çıkan arbedede sesleri duyan hastane güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş.'yi etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlileri E.Ş.'yi polise teslim etti. Arbedede ayak bileğinde kırıklar oluşan doktor Öztürk, ameliyata alındı. E.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Psikiyatri hastası, doktorun ayak bileğini kırdı
Psikiyatri hastası, doktorun ayak bileğini kırdı
Psikiyatri hastası, doktorun ayak bileğini kırdı
Psikiyatri hastası, doktorun ayak bileğini kırdı

Bozok Üniversitesi, Yozgat, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Psikiyatri hastası, doktorun ayak bileğini kırdı - Son Dakika


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