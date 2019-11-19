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Psikiyatri ilacından fazla alınca zehirlendi

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi, kullandığı psikiyatri ilacından fazla alınca zehirlenip hastanelik oldu.

Psikiyatri ilacından fazla alınca zehirlendi, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi, kullandığı psikiyatri ilacından fazla alınca zehirlenip hastanelik oldu.


Olay, Kırklareli'nini Lüleburgaz ilçesine bağlı Tatarköy'de meydana geldi. Zehirlenme ihbarı üzerine jandarma ekipleri köye giderek araştırma işlemlerine başladı. Yapılan araştırmalarda, H.K. isimli şahsın kullanmakta olduğu psikiyatri ilacından fazla miktarda içmesi sonucu Lüleburgaz'da özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan şahıs taburcu edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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