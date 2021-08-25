Psikiyatri kliniği kana bulandı! İlaç yazdırmak için sıra bekleyen şahıs 2 kişiyi bıçakla yaraladı - Son Dakika

Gemlik Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde öğleden sonra meydana gelen olayda, ilaç yazdırmak için sıra bekleyen T.A.S. isimli şahıs, klinikte sıra bekleyen başka bir vatandaşla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü.

TARTIŞTIĞI HASTAYI VE BİR KİŞİYİ DAHA BIÇAKLA YARALADI

Hastanedeki vatandaşlar kavgayı önlemeye çalışsa da başarılı olamadı. T.A.S., sıra beklerken tartıştığı hastayı ve bir kişiyi daha bıçakla yaraladı. Yaralılardan biri sırtından, diğeri de baldırından yaralandı. İki yaralı da tedavi altına alındı.

ELİNDEKİ BIÇAKLA ÇEVREDE DOLANMAYA DEVAM ETTİ

Zanlı, elinde bıçakla çevrede dolanırken, hemşirenin araya girmesiyle bıçak elinden alındı. Ardından hastane polisi zanlıyı gözaltına alarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Zanlının sorgusu devam ediyor.