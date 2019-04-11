Son Dakika Haberleri: Psikiyatri Kliniğinden Dört Firari

Psikiyatri Kliniğinden Dört Firari

52 dakika önce

AKLİ dengesi bozuk dört kişi hırsızlık ve kapkaçtan klinikte tutuluyordu.

Psikiyatri Kliniğinden Dört Firari, System.String[]
AKLİ dengesi bozuk dört kişi hırsızlık ve kapkaçtan klinikte tutuluyordu. Polisten alınan bilgiye göre dört zanlı çarşamba akşamı klinikteki iki görevliyi etkisiz hale getirdikten sonra bir odaya kilitlediler. Ardından da klinikten firar ettiler. İkisi tren istasyonunda yakalanırken, yaşları 23 ile 41 olan diğer iki zanlı havadan helikopter, karadan da köpekli polisler tarafından aranıyor. Polis iki firarinin tehlikeli olabileceğini belirterek vatandaşları da uyardı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:42 
Polis, Güncel
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