Psikiyatri Tedavisi Gören Zanlı, Doktoru Kuru Sıkı Tabancayla Rehin Aldı
1 saat önce
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında psikiyatri tedavisi gören şahıs, doktoru kuru sıkı tabancayla rehin aldı.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa
binasında psikiyatri tedavisi gören şahıs, doktoru kuru sıkı tabancayla rehin aldı. Zanlı, polisi olay yerine gelmesiyle teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre olay 11.00 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında yaşandı. Hastanede psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen zanlı, doktoru kuru sıkı tabancayla rehin aldı. Doktorla tartışan zanlının bir el ateş ettiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat sevk edildi. Polisi karşısında gören zanlı, direnmeden teslim oldu. - İSTANBUL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde Silahlı Kişi Hareketliliği (1)
Venezuela'da ABD Silahları Ele Geçirildi
"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
Yabani Keçi Avlarken Uçurumdan Düşüp Öldü