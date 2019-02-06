Son Dakika Haberleri: Psikiyatri Tedavisi Gören Zanlı, Doktoru Kuru Sıkı Tabancayla Rehin Aldı

Psikiyatri Tedavisi Gören Zanlı, Doktoru Kuru Sıkı Tabancayla Rehin Aldı

27 dakika önce

Psikiyatri tedavisi gören zanlı, doktoru kuru sıkı tabancayla rehin aldı Zanlı, polisin olay yerine gelmesiyle teslim olduİSTANBUL - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında psikiyatri tedavisi gören şahıs, doktoru kuru sıkı tabancayla rehin aldı.

Psikiyatri tedavisi gören zanlı, doktoru kuru sıkı tabancayla rehin aldı
Zanlı, polisin olay yerine gelmesiyle teslim oldu

İSTANBUL - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında psikiyatri tedavisi gören şahıs, doktoru kuru sıkı tabancayla rehin aldı. Zanlı, polisi olay yerine gelmesiyle teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre olay 11.00 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa binasında yaşandı. Hastanede psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen zanlı, doktoru kuru sıkı tabancayla rehin aldı. Doktorla tartışan zanlının bir el ateş ettiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat sevk edildi. Polisi karşısında gören zanlı, direnmeden teslim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:07 Kaynak: İHA

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