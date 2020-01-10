Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Kemal Sayar: "Çocuklarda sanal bağımlılık ebeveynlerden kaynaklanıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Kemal Sayar: 'Çocuklarda sanal bağımlılık ebeveynlerden kaynaklanıyor' - Son Dakika

Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Kemal Sayar: "Çocuklarda sanal bağımlılık ebeveynlerden kaynaklanıyor"

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Ekranla Oynama, Akranla Oyna" projesi kapsamında Ekran Bağımlılığı Çalıştayı düzenledi.

Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Kemal Sayar:

Konya Büyükşehir Belediyesi, "Ekranla Oynama, Akranla Oyna" projesi kapsamında Ekran Bağımlılığı Çalıştayı düzenledi.

Psikiyatri uzmanı ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, sanal bağımlılığının sosyal hayatta gerçek ilişkiler kurabilme yeteneğini azalttığını söyledi.

Sayar, ekran bağımlılığının çocuklarda azaltılması için ebeveynlerin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Söz konusu bağımlılığın yaygınlaşması ile modernleşmenin ise birlikte incelendiğini aktaran Sayar, bulunulan mekanda erişilen sanal dünyanın kişiyi o ortamdan soyutladığını belirtti.

Sayar şöyle konuştu:

"Çocukların ekran bağımlılığı problemi, anne-babaların ekran bağımlılığı probleminden kaynaklanmaktadır. Bir evde herkes ekrana bakıyorsa çocuğun ekrana bakmaktan başka bir çaresi yoktur. Ama bir evde anne ve baba ekransız saatler oluşturabiliyorsa yani ailenin bir araya gelip muhabbetin oluşacağı bir ortam yaratabiliyorsa, çocuğun bir alternatifi olacaktır. Ne kadar ekran karşısında vakit harcarsak insan yüzlerini okumayı da o kadar unutuyoruz. Yüz okumayı unutmak demek halden anlamayı unutmak demek. Ekran karşısında kaldıkça empati yeteneğimizi kaybediyoruz. Bir süre sonra da donuk insanlar ortaya çıkmaya başlıyor."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da her türlü şiddet içeriğine çok kolay ulaşımın olduğu bir dönemin yaşandığını belirterek, "Görevimiz ekran bağımlılığına karşı kılavuzluk etmek ama önce kendimize bakıp sonra çocuklarımıza doğru bir yol çizelim. Bugün önemli bir adım atıyoruz, bir mum yakıyoruz. Bu mum inşallah sadece Konya'da değil tüm Türkiye'de bir karşılık bulur ve genç nesillere bir kılavuzluk edebiliriz." diye konuştu.

Programa, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Çalıştayda, 60 akademisyen ekran bağımlılığı ile sürdürülebilir mücadele konusunda görüş ortaya koydu.

Kemal Sayar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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