Psikiyatri uzmanından depremzedelere öneriler - Son Dakika

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Lara Utku İnce, depremzedelere önerilerde bulundu.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Lara Utku İnce, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin insan psikolojisi üzerinde olumsuz etki bırakabildiğini belirtti.

Deprem anında insanların birtakım davranışlar gösterdiğini ve bu davranışlardan bazılarını ise depremden sonraki birkaç hafta da da gösterebildiğini aktaran İnce, şöyle devam etti:

"Deprem anında aşırı korku, gerginlik, donup kalma, ne yaptığını, nerede olduğunu bilememe, kafa karışıklığı gibi tepkileri, kişiler göstermiş olabilir. Önümüzdeki günlerde görmeyi beklediğimiz ve normal olarak değerlendirebileceğimiz bazı semptomlar var. Bunlar aşırı korku, çaresizlik, dehşete düşme hissi, şok, duyguları hissedememe, tepkisizlik, ağlayamama olabilir. Çünkü insanlar ağlayamamalarını da bir problem olarak değerlendiriyor. Evet, bu bir sıkıntı ama bizim görmeyi beklediğimiz semptomlardan birisi. Yine deprem anını sürekli tekrar tekrar yaşıyor gibi olma. Masa sallandığında kişinin kapıya doğru koşması ve kişinin sürekli avizelere bakması gibi. Depremle ilgili gece görülen kabuslar hem de tekrarlayan gündüz görüntüleri olabilir. Saydığım bu semptomların hepsi depremden sonra bizim ilk bir kaç hafta içerisinde karşılaşmayı beklediğimiz ve normal şeyler. "

İnce, depremden sonra bazı kişilerde uykusuzluk, sinirlilik, çabuk öfkelenme ve titreme gibi bazı semptomlarında görülebileceğini söyledi.

Deprem nedeniyle ortaya çıkan semptomların devam etmesi halinde kişilerin ruh sağlığı uzmanına başvurması gerektiğini dile getiren İnce, "İlk bir iki hafta daha önce söylediğim yakınmalar normal, zaman içinde bunların yavaş yavaş azalmasını bekliyoruz. Eğer azalmıyor ve şiddetlenerek artıyorsa kişi günlük hayatı aksatmaya başladıysa ya da neyin normal veya anormal olduğunu ayırt etmede güçlük yaşıyorsa bir ruh sağlığı uzmanına başvurabilir." diye konuştu.

"Kapalı ve kalabalık yerlere girmeye çalışın"

Depremin ardından bazı kişilerin kapalı veya kalabalık mekanlara girmeye korktuğuna işaret eden İnce, "Olabildiğince kaçınmadan tekrar kapalı ve kalabalık yerlere girmeye çalışın. İlk başta zorluk yaşıyorsanız, yanınıza güvendiğiniz veya yakınınız olan biriyle girebilirsiniz. Eğer kaçınmaya başlarsanız, kaçınma hareketleriniz daha da artmış olur." ifadelerini kullandı.